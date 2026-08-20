Светская хроника за четверг

"Тоттенхэму" придется потратить 150 миллионов фунтов на Савиньо и Омара Мармуша. "Ливерпуль" готовит новое предложение по Брадли Барколя. Микель Артета переименовал собаку. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Барселона" следит за контрактной ситуацией нападающего "Баварии" и сборной Англии Харри Кейна. (Daily Mail)



"Манчестер Сити" интересуется защитником "Борнмута" Алексом Скоттом. (Nicolo Schira)



"Сити" готов продать Савиньо и Омара Мармуша в "Тоттенхэм" за 150 миллионов фунтов. (Ben Jacobs)



"Тоттенхэм" задумывается о приобретении голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса, чей переход в "Ювентус" сорвался. (Football Insider)



"Ливерпуль" по-прежнему настроен приобрести Брадли Барколя и уже готовит новое предложение по нападающему ПСЖ. (RMC Sport)



Отпуская Кертиса Джонса в "Интер", "Ливерпуль" не планирует выходить на трансферный рынок за другим полузащитником, а будет активнее использовать 19-летнего Трея Ньони. (Fabrizio Romano)



Идеальной заменой Джонсу главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола видит Адама Уортона из "Кристал Пэлас". (Daily Mirror)



Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус не захотел переходить в "Наполи". (Marca)



"Арсенал" решил не продавать защитника Бена Уайта этим летом. (TEAMtalk)



"Бенфика" обратилась к "Челси" насчет защитника Тосина Адарабиойо. (The Sun)



Защитник "Челси" Мамаду Сарр вызывает интерес у "Реал Сосьедад" и "Аль-Хиляля". (BBC)



"Ювентус" решил поспорить с "Наполи" за нападающего "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее, однако обоим итальянским клубам сперва нужно кого-нибудь продать. (La Gazzetta dello Sport)



"Атлетико" опережает "Юнайтед" в борьбе за крайнего защитника "Расинга" Хорхе Салинаса. (TEAMtalk)



"Сандерленд" может обновить свой трансферный рекорд, выплатив отступные в 51 млн. фунтов по контракту вингера "Спортинга" Жени Катаму. (TEAMtalk)



"Эвертон" хочет купить вингера "Комо" Ассане Диао, оцениваемого в 50-60 млн. фунтов. (TEAMtalk)



"Вилла" отклонила предложение "Аль-Хиляля" в 38.5 млн. фунтов о покупке нападающего Олли Уоткинса. (The Athletic)



"Вилла" интересуется полузащитником "Тоттенхэма" Папом Сарром, которого "шпоры" оценивают в 50 млн. фунтов. (Caught Offside)



"Пэлас" отклонил предложение "Галатасарая" по нападающему Исмаиле Сарру. (Fabrizio Romano)



Бывший вингер "Галатасарая" Уилфрид Заха не вернется в "Пэлас", хотя и тренируется сейчас с "орлами". (talkSPORT)



Другое



Ведущий нападающий "Ковентри" Хаджи Райт, забивший 17 голов в прошлом сезоне Чемпионшипа, пропустит до трех месяцев с серьезной травмой бедра. (talkSPORT)



Нападающий "Челси" Лиам Делап лишился 9-го номера, который теперь будет носить Жоао Педро. (The Times)



Томас Франк и Тоби Алдервейрелд стали экспертами BBC в преддверии нового сезона. Также в эфир будут выходить Робби Кин и Эшли Янг. (Evening Standard)



Легенду "Юнайтед" Пола Скоулза лишили водительских прав на полгода за превышение скорости. (BBC)



После завоевания титула Премьер-Лиги главный тренер "Арсенала" Микель Артета изменил кличку собаки, живущей на базе клуба, с "Win" на "Won". (The Sun)