Светская хроника за четверг
"Тоттенхэму" придется потратить 150 миллионов фунтов на Савиньо и Омара Мармуша. "Ливерпуль" готовит новое предложение по Брадли Барколя. Микель Артета переименовал собаку. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
"Барселона" следит за контрактной ситуацией нападающего "Баварии" и сборной Англии Харри Кейна. (Daily Mail)
"Манчестер Сити" интересуется защитником "Борнмута" Алексом Скоттом. (Nicolo Schira)
"Сити" готов продать Савиньо и Омара Мармуша в "Тоттенхэм" за 150 миллионов фунтов. (Ben Jacobs)
"Тоттенхэм" задумывается о приобретении голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса, чей переход в "Ювентус" сорвался. (Football Insider)
"Ливерпуль" по-прежнему настроен приобрести Брадли Барколя и уже готовит новое предложение по нападающему ПСЖ. (RMC Sport)
Отпуская Кертиса Джонса в "Интер", "Ливерпуль" не планирует выходить на трансферный рынок за другим полузащитником, а будет активнее использовать 19-летнего Трея Ньони. (Fabrizio Romano)
Идеальной заменой Джонсу главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола видит Адама Уортона из "Кристал Пэлас". (Daily Mirror)
Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус не захотел переходить в "Наполи". (Marca)
"Арсенал" решил не продавать защитника Бена Уайта этим летом. (TEAMtalk)
"Бенфика" обратилась к "Челси" насчет защитника Тосина Адарабиойо. (The Sun)
Защитник "Челси" Мамаду Сарр вызывает интерес у "Реал Сосьедад" и "Аль-Хиляля". (BBC)
"Ювентус" решил поспорить с "Наполи" за нападающего "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее, однако обоим итальянским клубам сперва нужно кого-нибудь продать. (La Gazzetta dello Sport)
"Атлетико" опережает "Юнайтед" в борьбе за крайнего защитника "Расинга" Хорхе Салинаса. (TEAMtalk)
"Сандерленд" может обновить свой трансферный рекорд, выплатив отступные в 51 млн. фунтов по контракту вингера "Спортинга" Жени Катаму. (TEAMtalk)
"Эвертон" хочет купить вингера "Комо" Ассане Диао, оцениваемого в 50-60 млн. фунтов. (TEAMtalk)
"Вилла" отклонила предложение "Аль-Хиляля" в 38.5 млн. фунтов о покупке нападающего Олли Уоткинса. (The Athletic)
"Вилла" интересуется полузащитником "Тоттенхэма" Папом Сарром, которого "шпоры" оценивают в 50 млн. фунтов. (Caught Offside)
"Пэлас" отклонил предложение "Галатасарая" по нападающему Исмаиле Сарру. (Fabrizio Romano)
Бывший вингер "Галатасарая" Уилфрид Заха не вернется в "Пэлас", хотя и тренируется сейчас с "орлами". (talkSPORT)
Другое
Ведущий нападающий "Ковентри" Хаджи Райт, забивший 17 голов в прошлом сезоне Чемпионшипа, пропустит до трех месяцев с серьезной травмой бедра. (talkSPORT)
Нападающий "Челси" Лиам Делап лишился 9-го номера, который теперь будет носить Жоао Педро. (The Times)
Томас Франк и Тоби Алдервейрелд стали экспертами BBC в преддверии нового сезона. Также в эфир будут выходить Робби Кин и Эшли Янг. (Evening Standard)
Легенду "Юнайтед" Пола Скоулза лишили водительских прав на полгода за превышение скорости. (BBC)
После завоевания титула Премьер-Лиги главный тренер "Арсенала" Микель Артета изменил кличку собаки, живущей на базе клуба, с "Win" на "Won". (The Sun)
20.08.2026 06:00
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