"Арсенал" предпочитает отправить Нванери в аренду

"Арсенал" не хочет продавать Итана Нванери и предпочитает отправить своего вингера в аренду.

Этим летом Нванери вернулся в "Арсенал" после не самой удачной аренды в "Марселе" и не попал в заявку "канониров" на матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье.



В "Арсенале" понимают, что Нванери находится на той стадии своей карьеры, когда 19-летнему англичанину нужно играть регулярно, а у "канониров" это едва ли возможно из-за высокой конкуренции.



Вместе с тем "Арсенал" дорожит Нванери и не хочет расставаться с Итаном насовсем, отдавая приоритет вариантам с уходом игрока в аренду, в отличие от Габриэля Жезуса, Габриэля Мартинелли и Фабиу Виейра, которые доступны для постоянного трансфера.



Среди клубов, проявляющих интерес к Нванери, BBC называет "Фулхэм", "Милан", "РБ Лейпциг" и дортмундскую "Боруссию".