"Сити" интересуется Ману Коне

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Ману Коне.

В среду "Сити" подтвердил продажу Тиджани Рейндерса в "Аль-Кадисию". Это случилось спустя сутки, как Родри завершил переход от "горожан" в "Барселону".



Теперь "Сити" вынужден думать об укреплении центра поля, и talkSPORT утверждает, что среди рассматриваемых "горожанами" полузащитников значится Коне, которого ранее этим летом сватали в "Манчестер Юнайтед".



Коне очень ярко провел свой дебютный сезон за "Рому", которая квалифицировалась в Лигу Чемпионов, но все равно находится в сложном финансовом положении и может быть вынуждена продать 25-летнего француза.



Daily Mail полагает, что "Рома" попросит за Коне около 51 миллиона фунтов, которые "Сити" как раз выручил за Рейндерса.