"Сити" интересуется Ману Коне

Ману Коне "Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Ману Коне.

В среду "Сити" подтвердил продажу Тиджани Рейндерса в "Аль-Кадисию". Это случилось спустя сутки, как Родри завершил переход от "горожан" в "Барселону".

Теперь "Сити" вынужден думать об укреплении центра поля, и talkSPORT утверждает, что среди рассматриваемых "горожанами" полузащитников значится Коне, которого ранее этим летом сватали в "Манчестер Юнайтед".

Коне очень ярко провел свой дебютный сезон за "Рому", которая квалифицировалась в Лигу Чемпионов, но все равно находится в сложном финансовом положении и может быть вынуждена продать 25-летнего француза.

Daily Mail полагает, что "Рома" попросит за Коне около 51 миллиона фунтов, которые "Сити" как раз выручил за Рейндерса.





Метки Коне, Манчестер Сити, Рома

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2026 23:00

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