Артета хочет, чтобы "Арсенал" стал лучшим клубом в мире

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб стремится стать лучшим в мире.

В прошлом сезоне "Арсенал" завоевал свой первый за 22 года титул Премьер-Лиги, однако Артета совершенно не собирается почивать на лаврах и не считает свою миссию выполненной.

"Определенно, амбиции клуба и владельцев заключаются в том, чтобы стать лучшим клубом в мире. Для этого нужны лучшие условия, лучший стадион, лучшие болельщики, а также вам нужен лучший состав и лучшие игроки в мире. Игроки, которые выигрывают для вас футбольные матчи и которые могут быть определяющими, когда это нужно".

"Это именно то, что мы пытаемся создать из имеющихся игроков и игроков, которых мы хотим пригласить, чтобы они делали разницу для "Арсенала", — цитирует Артету Sky Sports.





Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2026 22:00

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  1. gidro-met 19.08.2026 22:20 # gidro-met
    Вечно на вторых ролях , без кабинетов - так то - второй

    (ответить)

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