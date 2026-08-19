Тоттенхэм" работает над покупкой Савиньо и Мармуша

Савиньо и Омар Мармуш "Тоттенхэм" работает над приобретением вингера Савиньо и нападающего Омара Мармуша из "Манчестер Сити".

Слухи о намерении "Тоттенхэма" заполучить Савиньо ходят все лето, однако The Athletic утверждает, что "шпоры" также хотят Мармуша.

"Тоттенхэм" пока не достиг компромисса с "Сити", однако переговоры находятся в продвинутой стадии, и стороны оптимистичны насчет заключения этих двух сделок.

В прошлом сезоне Савиньо и Мармуш были игроками ротации в "Сити". В матче за Суперкубок Англии против "Арсенала" в минувшее воскресенье 22-летний бразилец не попал в заявку "горожан", тогда как 27-летний египтянин вышел на замену во втором тайме.

Добавим, этим летом "Тоттенхэм" потратил уже около 230 миллионов фунтов на укрепление своего состава, подписав шесть новых игроков.





Метки Манчестер Сити, Мармуш, Савиньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2026 21:00

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 19.08.2026 22:26 # anabanana94
    Да! Мармуш это топчик

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  2. sherlock2025 19.08.2026 21:53 # sherlock2025
    Мареска решил зачистить Шити под себя
    Или тотал распродажа клуба?

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  3. gidro-met 19.08.2026 21:08 # gidro-met
    Сити срочно распродать состав пока на пике - и под ффп сбалансировать финанс

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