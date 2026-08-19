Тоттенхэм" работает над покупкой Савиньо и Мармуша

"Тоттенхэм" работает над приобретением вингера Савиньо и нападающего Омара Мармуша из "Манчестер Сити".

Слухи о намерении "Тоттенхэма" заполучить Савиньо ходят все лето, однако The Athletic утверждает, что "шпоры" также хотят Мармуша.



"Тоттенхэм" пока не достиг компромисса с "Сити", однако переговоры находятся в продвинутой стадии, и стороны оптимистичны насчет заключения этих двух сделок.



В прошлом сезоне Савиньо и Мармуш были игроками ротации в "Сити". В матче за Суперкубок Англии против "Арсенала" в минувшее воскресенье 22-летний бразилец не попал в заявку "горожан", тогда как 27-летний египтянин вышел на замену во втором тайме.



Добавим, этим летом "Тоттенхэм" потратил уже около 230 миллионов фунтов на укрепление своего состава, подписав шесть новых игроков.