Делап и Джексон тренируются отдельно от первой команды "Челси"

Нападающий Лиам Делап и Николас Джексон были переведены в группу игроков, которые тренируются отдельно от первой команды "Челси".

В предстоящем сезоне "Челси" не будет выступать в еврокубках, поэтому главный тренер Хаби Алонсо предпочитает обладать компактным составом, а на некоторых позициях у "синих" образовался явный избыток игроков.



Одной из таких позиций является центральный нападающий, где Алонсо планирует делать ставку на Жоао Педро, который считается в "Челси" неприкасаемым, и приглашенного из "Брайтона" Данни Уэлбека.



По информации The Telegraph, уже несколько дней около 12 игроков "Челси" тренируются отдельно от первой команды, и Делап с Джексоном значатся в этой группе.



Делап, Джексон и компания продолжают пользоваться раздевалкой и прочей инфраструктурой первой команды и не были сосланы в здание академии на базе в Кобхэме, как это было в прошлом с так называемой "bomb squad", куда входили, например, Аксель Дисаси, Трево Чалоба и Рахим Стерлинг.



Очевидно, "Челси" открыт к предложениям по обоим своим нападающим. Так Делапа сватают в "Эвертон", "Ньюкасл" и "Ноттингем Форест", а Джексона связывают с воссоединением с Унаи Эмери в "Астон Вилле".