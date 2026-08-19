Делап и Джексон тренируются отдельно от первой команды "Челси"
Нападающий Лиам Делап и Николас Джексон были переведены в группу игроков, которые тренируются отдельно от первой команды "Челси".
В предстоящем сезоне "Челси" не будет выступать в еврокубках, поэтому главный тренер Хаби Алонсо предпочитает обладать компактным составом, а на некоторых позициях у "синих" образовался явный избыток игроков.
Одной из таких позиций является центральный нападающий, где Алонсо планирует делать ставку на Жоао Педро, который считается в "Челси" неприкасаемым, и приглашенного из "Брайтона" Данни Уэлбека.
По информации The Telegraph, уже несколько дней около 12 игроков "Челси" тренируются отдельно от первой команды, и Делап с Джексоном значатся в этой группе.
Делап, Джексон и компания продолжают пользоваться раздевалкой и прочей инфраструктурой первой команды и не были сосланы в здание академии на базе в Кобхэме, как это было в прошлом с так называемой "bomb squad", куда входили, например, Аксель Дисаси, Трево Чалоба и Рахим Стерлинг.
Очевидно, "Челси" открыт к предложениям по обоим своим нападающим. Так Делапа сватают в "Эвертон", "Ньюкасл" и "Ноттингем Форест", а Джексона связывают с воссоединением с Унаи Эмери в "Астон Вилле".
19.08.2026 20:00
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Ну Джексона то оставили бы.
Делапа ясен xyй сливать надо.
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