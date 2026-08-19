Кертис Джонс близок к переходу в "Интер"

Итальянский "Интер" близок к покупке полузащитника "Ливерпуля" Кертиса Джонса.

Ранее этим летом "Ливерпуль" отклонил устное предложение "Интера" в размере около 22 млн. фунтов, оценив Джонса в 35 млн. фунтов.



На этой неделе два клуба возобновили диалог и, как сообщает BBC со ссылкой на источники в Италии, достигли устной договоренности, но некоторые детали еще нуждаются в согласовании.



"Ливерпуль" пошел на определенные уступки, учитывая тот факт, что Джонс уже вступил в заключительный год по своему контракту.



В "Интере" 25-летний Джонс сможет воссоединиться со своими партнерами по сборной Англии в лице Джона Стоунса и Джеда Спенса.



Джонс сыграл 228 матчей за "Ливерпуль" с момента своего дебюта в 2019 году. В прошлом сезоне Кертис принял участие в 49 поединках с учетом всех соревнований, но в рамках Премьер-Лиги лишь 18 раз выходи в стартовом составе.