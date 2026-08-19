"Арсенал" согласовал покупку Конса за 51 млн. фунтов

Эзри Конса "Арсенал" согласовал приобретение защитника "Астон Виллы" и сборной Англии Эзри Конса за 51 миллион фунтов.

Ранее днем появилась информация, что "Арсенал" близок к покупке Конса, а сейчас поступило подтверждение, что "канониры" окончательно согласовали компенсацию за Эзри.

Сегодня же Конса попрощался со своими партнерами по "Вилле" и уже в четверг пройдет медобследование в "Арсенале", который изначально рассматривал Эзри одной из своих ведущих трансферных целей на это лето.

28-летний Конса, который лишь в понедельник приступил к тренировкам после летних каникул, поможет "Арсеналу" справиться с отсутствием травмированных Вильяма Салиба и Юрриена Тимбера.

Конса также будет полезен "Арсеналу" своим умением сыграть справа в обороне — в финале Лиги Чемпионов против ПСЖ главный тренер "канониров" Микель Артета был вынужден использовать на этой позиции Кристиана Москеру, который стал виновником назначения пенальти.





Метки Арсенал, Астон Вилла, Конса

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2026 18:00

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  1. gidro-met 19.08.2026 18:45 # gidro-met
    Артета сделал выводы , его харамболу нужны все лучшие защи от 50 мультов каждый в т ч и дублеры

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  2. yamateh 19.08.2026 18:23 # yamateh
    Если Консу за 51 покупают, то Челси за Лакруа норм выложились.

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