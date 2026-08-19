"Арсенал" согласовал покупку Конса за 51 млн. фунтов
"Арсенал" согласовал приобретение защитника "Астон Виллы" и сборной Англии Эзри Конса за 51 миллион фунтов.
Ранее днем появилась информация, что "Арсенал" близок к покупке Конса, а сейчас поступило подтверждение, что "канониры" окончательно согласовали компенсацию за Эзри.
Сегодня же Конса попрощался со своими партнерами по "Вилле" и уже в четверг пройдет медобследование в "Арсенале", который изначально рассматривал Эзри одной из своих ведущих трансферных целей на это лето.
28-летний Конса, который лишь в понедельник приступил к тренировкам после летних каникул, поможет "Арсеналу" справиться с отсутствием травмированных Вильяма Салиба и Юрриена Тимбера.
Конса также будет полезен "Арсеналу" своим умением сыграть справа в обороне — в финале Лиги Чемпионов против ПСЖ главный тренер "канониров" Микель Артета был вынужден использовать на этой позиции Кристиана Москеру, который стал виновником назначения пенальти.
19.08.2026 18:00
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Последние комментарии:
Артета сделал выводы , его харамболу нужны все лучшие защи от 50 мультов каждый в т ч и дублеры
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Если Консу за 51 покупают, то Челси за Лакруа норм выложились.
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