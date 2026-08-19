"Арсенал" согласовал покупку Конса за 51 млн. фунтов

"Арсенал" согласовал приобретение защитника "Астон Виллы" и сборной Англии Эзри Конса за 51 миллион фунтов.

Ранее днем появилась информация, что "Арсенал" близок к покупке Конса, а сейчас поступило подтверждение, что "канониры" окончательно согласовали компенсацию за Эзри.



Сегодня же Конса попрощался со своими партнерами по "Вилле" и уже в четверг пройдет медобследование в "Арсенале", который изначально рассматривал Эзри одной из своих ведущих трансферных целей на это лето.



28-летний Конса, который лишь в понедельник приступил к тренировкам после летних каникул, поможет "Арсеналу" справиться с отсутствием травмированных Вильяма Салиба и Юрриена Тимбера.



Конса также будет полезен "Арсеналу" своим умением сыграть справа в обороне — в финале Лиги Чемпионов против ПСЖ главный тренер "канониров" Микель Артета был вынужден использовать на этой позиции Кристиана Москеру, который стал виновником назначения пенальти.