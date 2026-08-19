"Ковентри" приобрел Сидики Шерифа

Новичок Премьер-Лиги "Ковентри" объявил о приобретении нападающего турецкого "Фенербахче" Сидики Шерифа за 20.5 млн. фунтов.

Шериф провел в "Фенербахче" только полсезона, будучи взятым турецким клубом в аренду с обязательством по выкупу у "Анже".



Своей игрой за "Анже" и "Фенербахче" в прошлом сезоне 19-летний француз гвинейского происхождения произвел впечатление на ряд европейских клубов, однако "Ковентри" оказался расторопнее всех.



"Я счастлив стать игроком "Ковентри", и я рад возможности играть в Премьер-Лиге. Мне не терпится показать фанатам, что я умею, и сыграть на этом удивительном стадионе", — сообщил Шериф.