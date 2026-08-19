"Лидс" приобрел Эльведи

"Лидс" приобрел центрального защитника менхенгладбахской "Боруссии" Нико Эльведи за 8.5 млн. фунтов, включая бонусы.

11 последних лет Эльведи провел в клубе из Гладбаха, сыграв 364 матча. В сезоне 2022/23 Нико довелось поработать с тренером Даниэлем Фарке, который ныне возглавляет "Лидс".



Также за плечами у Эльведи внушительный опыт выступлений на международной арене. Нико сыграл 73 матча за сборную Швейцарии, включая каждую минуту каждого поединка своей национальной команды на Чемпионате Мира этим летом.



Эльведи стал четвертым новичком "Лидса" этим летом после Джеймса Траффорда, Тарика Мухаремовича и Харри Уилсона.



"Я знаю, что у "Лидса" большая история. "Манчестер Юнайтед" — наш большой враг, поэтому мы постараемся превзойти их в этом сезоне. Это столь большой клуб с удивительными фанатами, и мне не терпится сыграть на этом стадионе при фанатах. Я видел кое-какие видео со стадиона, от фанатов, и мне это понравилось. Все говорили мне, что пройти через этот тоннель и увидеть эту атмосферу — особенный момент. Мне не терпится убедиться в этом", — сообщил Эльведи.