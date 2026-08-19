"Лидс" отправил Пиру в "Вест Хэм"

"Лидс" объявил о переходе своего нападающего Йоэла Пиру в "Вест Хэм" на правах аренды с обязательством по выкупу.

Сезон аренды Пиру обойдется "Вест Хэму" в 4 миллиона фунтов, после чего лондонский клуб потратит еще 8 млн. фунтов на постоянный трансфер Йоэла.



В "Вест Хэме" 27-летний голландец суринамского происхождения заменит Никласа Фюллькруга, который днем ранее отбыл в аренду в "Вердер".



Пиру никак себя не проявил в прошлом сезоне, ни разу не отличившись в 16 матчах Премьер-Лиги за "Лидс", но является проверенным бомбардиром на уровне Чемпионшипа.



Пиру наколотил 73 мяча в Чемпионшипе за три сезона в "Лидсе" и "Суонси", став лучшим бомбардиром второго английского дивизиона в сезоне 2024/25.