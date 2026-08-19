"Арсенал" близок к покупке Конса
"Арсенал" близок к приобретению защитника "Астон Виллы" Эзри Конса.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета был вынужден задуматься об укреплении своей оборонительной линии из-за травм Вильяма Салиба и Юрриена Тимбера.
Избрав своей целью Конса, "Арсенал" обнаружил, что "Вилла" оценивает свою звезду в 60 миллионов фунтов, тогда как сами "канониры" были готовы заплатить только 40 млн. фунтов.
Однако The Athletic утверждает, что сейчас двум клубам удалось приблизиться к компромиссу после переговоров на уровне владельцев.
Конса способен сыграть не только центрального защитника, но и правого, и это дополнительно повысило привлекательность 28-летнего англичанина в глазах "Арсенала".
В прошлом сезоне Конса, чей контракт истекает через два года, выиграл с "Виллой" Лигу Европы, а этим летом взял со сборной Англии бронзу на Чемпионате Мира.
19.08.2026 14:00
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