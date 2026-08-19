"Астон Вилла" усилилась Судзуки и Руджери

"Астон Вилла" объявила о приобретениях голкипера итальянской "Пармы" Дзиона Судзуки и левого защитника испанского "Атлетико" Маттео Руджери.

Приглашение Судзуки стоило "Вилле" около 30 миллионов фунтов, Руджери — 17 млн. фунтов.



"Вилла" решила купить Судзуки несмотря на то, что несколькими днями ранее у бирмингемского клуба сорвалась продажа Эмилиано Мартинеса в "Ювентус".



Перспективы Мартинеса на "Вилла Парк" все равно выглядят сомнительно, потому что главный тренер "вилланов" Унаи Эмери видит Судзуки своим первым номером в долгосрочной перспективе, сообщает BBC.



Судзуки провел в "Парме" два года, в течение этого времени сыграв 59 матчей. За сборную Японии 23-летний голкипер провел 28 поединков.



А Руджери будет призван заменить в "Вилле" Люку Диня, который ранее в августе вернулся в ПСЖ.



Руджери провел в "Атлетико" только один сезон, до этого сыграв свыше 100 матчей за "Аталанту", с которой 24-летний итальянец выигрывал Лигу Европы в 2024 году.



Также сегодня "Вилла" объявила о переходе своего правого защитника Косты Недельковича в "Рейнджерс" на правах аренды с обязательством по выкупу при соблюдении определенных условий.



