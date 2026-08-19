"Юнайтед" близок к покупке Балеба
"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба.
По информации The Athletic, "Юнайтед" уже выдвинул свое предложение по Балеба в размере 65 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.
Это предложение не дотягивает до ожиданий "Брайтона", однако переговоры продолжаются, и все стороны настроены на достижение компромисса.
В данный момент Балеба восстанавливается после травмы связок лодыжки, однако это не должно стать помехой к заключению сделки, вдобавок отсутствие 22-летнего игрока сборной Камеруна не продлится долго.
"Юнайтед" наводил справки насчет Балеба еще на исходе прошлого летнего трансферного окна, однако в то время "Брайтон" запросил за Карлоса 115 млн. фунтов.
Балеба не слишком выразительно отыграл минувший сезон, поэтому "Брайтон" согласился обсудить уход своей звезды по сниженной цене.
19.08.2026 12:30
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