"Юнайтед" близок к покупке Балеба

Карлос Балеба "Манчестер Юнайтед" близок к приобретению полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба.

По информации The Athletic, "Юнайтед" уже выдвинул свое предложение по Балеба в размере 65 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

Это предложение не дотягивает до ожиданий "Брайтона", однако переговоры продолжаются, и все стороны настроены на достижение компромисса.

В данный момент Балеба восстанавливается после травмы связок лодыжки, однако это не должно стать помехой к заключению сделки, вдобавок отсутствие 22-летнего игрока сборной Камеруна не продлится долго.

"Юнайтед" наводил справки насчет Балеба еще на исходе прошлого летнего трансферного окна, однако в то время "Брайтон" запросил за Карлоса 115 млн. фунтов.

Балеба не слишком выразительно отыграл минувший сезон, поэтому "Брайтон" согласился обсудить уход своей звезды по сниженной цене.





Метки Балеба, Брайтон, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2026 12:30

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