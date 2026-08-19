Босс Премьер-Лиги признал, что сага со 115 нарушениями "Сити" затянулась

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс признал, что сага с нарушениями "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей слишком затянулась.

Еще в декабре 2024 закончились слушания по делу о финансовых нарушениях, которые были выявлены у "Сити" с 2009 по 2018 год.



В ходе слушаний количество нарушений выросло со 115 до 130, однако вердикт в отношении клуба с "Этихад" не вынесен до сих пор.



Независимая комиссия продолжает думать над тем, как наказать "Сити" и наказать ли вообще, заранее зная, что "горожане" не признают свою вину и готовы подать апелляцию, и Мастерс не в силах на это повлиять.



"Я признаю, что это затянулось дольше, нежели ожидалось, и я понимаю, что люди хотят как можно скорее узнать, что происходит, но я просто не могу обеспечить это".



"У нас есть очень четкие правила — мы должны следовать процессу, и есть только один ясный путь, который заключается в том, чтобы позволить этому процессу прийти к своему логическому завершению", — цитирует Мастерса BBC.