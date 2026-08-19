Гави отказал "Юнайтед"
Полузащитник испанской "Барселоны" Гави отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" этим летом.
Уже потратив 85 миллионов фунтов на Андрея Сантоса и Юри Тилеманса, "Юнайтед" продолжает поиски третьего полузащитника.
По информации Daily Mirror, "Юнайтед" был готов заплатить за Гави 35 миллионов фунтов, в которые "Барселона" оценивает 22-летнего испанца.
Однако Гави дал ясно понять, что не заинтересован в переходе в "Юнайтед" и хочет остаться в "Барселоне", продуктом академии которой он является.
Гави находится в системе "Барселоны" с 2011 года, сыграв 119 матчей Ла Лиги с момента своего дебюта в 2021. Полузащитник пропустил пять месяцев прошлого сезона с серьезной травмой колена, но успел набрать форму к Чемпионату Миру, который сборная Испании при его помощи выиграла.
19.08.2026 11:00
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