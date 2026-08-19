Доля Безоса и партнеров в "Ливерпуле" оказалась больше

Доля консорциума инвесторов, среди которых значится основатель Amazon Джефф Безос, в "Ливерпуле" оказалась больше, нежели предполагалось изначально.

На прошлой неделе было объявлено, что возглавляемый Амитом Бхатия консорциум инвесторов под названием 1892 Holdings согласовал покупку доли в "Ливерпуле" у Fenway Sports Group.



Эта доля оценивалась от 30 процентов до одной трети, однако The Athletic стало известно от близких к сделке источников, что на самом деле Бхатия и Безос покупают около 38 процентов акций "Ливерпуля".



При этом, как и сообщалось ранее, 1892 Holdings получит опцию увеличения своей доли до контролирующего пакета в следующие 12 месяцев.



Стоит отметить, что "Ливерпуль" стал первой инвестицией Безоса в спорт. Сам Джефф не будет принимать участия в управлении мерсисайдским клубом, но его представитель Брайан Баум войдет в совет директоров.



Помимо Баума, в совет директоров "Ливерпуля" от 1892 Holdings также будут включены упомянутый Бхатия и Элейн Саверин, супруга сооснователя Facebook Эдуардо Саверина.