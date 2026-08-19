Светская хроника за среду

"Ливерпуль" договорился с Ибраимом Мбайе. "Манчестер Сити" определил замену Родри. Патрик Виейра вернулся к тренерской работе. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Ливерпуль" согласовал условия личного контракта с вингером ПСЖ Ибраимом Мбайе. (Fabrice Hawkins)



Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс остается ведущей целью "Интера", который уверен, что 29 миллионов фунтов будет достаточно для покупки 25-летнего англичанина. (Caught Offside)



"Эвертон" по-прежнему заинтересован в возвращении вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша. (The Times)



"Сити" нацелился на полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона после расставания с Родри. (The Sun)



"Аль-Хиляль" согласовал условия личного контракта с нападающим "Астон Виллы" Олли Уоткинсом. (TEAMtalk)



"Вилла" отклонит предложение "Аль-Хиляля" в 38.5 млн. фунтов о покупке Уоткинса. (The Athletic)



"Тоттенхэм" задумался о приобретении защитника ПСЖ Ильи Забарного после продажи Кристиана Ромеро в "Атлетико". (TEAMtalk)



Нападающий "Челси" Лиам Делап открыт к переходу в "Ньюкасл". (Football Insider)



Нападающий "Челси" Дейвид Вашингтон ведет переговоры с рядом клубов, включая "Страсбур". (BBC)



Переход защитника "Тулузы" Даянна Метаили в "Сандерленд" за 25.7 млн. фунтов может сорваться из-за медобследования. (Daily Mail)



"Милан" отклонил предложение "Ковентри" в 8.5 млн. фунтов о покупке полузащитника Рубена Лофтус-Чика. (Tuttosport)



Второе предложение "Ипсвича" по полузащитнику "Байера" Эсекьелю Паласиосу также было отклонено. (Sky Sport Germany)



"Халл" договаривается насчет аренды нападающего "Ноттингем Форест" Дилана Баква. (Ben Jacobs)



Другое



Бывший капитан "Арсенала" Патрик Виейра был назван главным тренером сборной Сенегала. (BBC)



Бывший вингер "Лидса" Рафинья стал первым бразильским капитаном в истории "Барселоны". (DAZN)



Во вторник утром на стадионе "Чарльтона" был обнаружен мертвый мужчина. Полиция ведет расследование. (Sky Sports)



Игроки "Брентфорда" Витали Янельт и Кевин Шаде подрались с пьяным мужчиной, который оскорбил на расовой почве сотрудника службы безопасности клуба. (The Telegraph)



"Ипсвич" на постоянной основе отслеживает состав мочи своих игроков на новой тренировочной базе. (Daily Mail)



Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан потерял сознание после того, как двое его жен подрались в баре. (The Sun)