"Ньюкасл" ведет переговоры по Нико Гонсалесу

"Ньюкасл" ведет переговоры о приобретении полузащитника "Манчестер Сити" Нико Гонсалеса.

Гонсалес только в феврале 2025 прибыл в "Сити" из "Порту" за 50 миллионов фунтов и в своем первом полном сезоне на "Этихад" сыграл 41 матч с учетом всех соревнований.



Правда, с выздоровлением Родри игровая практика Гонсалеса резко сократилась, и с января Нико отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги.



В минувшее воскресенье, когда "Сити" потерпел поражение 3:0 от "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии, 24-летний испанец вышел только на заключительные 11 минут.



Как сообщает The Athletic, теперь переманить Гонсалеса хочет "Ньюкасл", который пытается восполнить потерю Бруно Гимараэса и Сандро Тонали в центре поля.