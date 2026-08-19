"Кристал Пэлас" приобрел американского таланта
"Кристал Пэлас" объявил о приобретении вингера Зейвиера Гозо из клуба МЛС "Реал Солт-Лейк".
19-летний Гозо считается одним из ярчайших талантов в Соединенных Штатах, что подтверждает его трансферная стоимость. "Кристал Пэлас" пришлось раскошелиться на 15 миллионов долларов (11.1 млн. фунтов) для приглашения Зейвиера.
Гозо, чей отец родом из Кот-д'Ивуара, поступил в академию "Реал Солт-Лейк" в 2021 году, а в октябре 2023, когда ему было только 16 лет, дебютировал в МЛС.
В этом году Гозо забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в 16 первых матчах чемпионата за "Реал Солт-Лейк", благодаря чему был приглашен для участия в матче всех звезд МЛС.
Гозо заключил с "Пэлас" контракт на пять лет и стал шестым приобретением команды Пьера Сажа этим летом после Оскара Мингесы, Такехиро Томиясу, Дуайта Макнила, Эванна Гессана и Анана Халаили.
19.08.2026 07:00
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