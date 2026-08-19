"Брайтон" подписал Промиса Дэвида

"Брайтон" объявил о переходе в клуб нападающего бельгийского "Юниона" Промиса Дэвида.

25-летний Дэвид проведет в "Брайтоне" сезон 2026/27 на правах аренды, после чего "чайки" будут обязаны выкупить Промиса за 22 миллиона фунтов при соблюдении определенных условий.



Этим летом Дэвид представлял сборную Канады на Чемпионате Мира, отметившись голом в матче против Швейцарии на групповом этапе.



За "Юнион" Дэвид выступал с 2024 года, забив 41 гол и отдав девять результативных передач в 82 матчах. В своем дебютном сезоне Промис завоевал первый за 90 лет чемпионский титул для клуба из Брюсселя.



До Бельгии и после переезда в Европу из Канады Дэвиду довелось поиграть в Эстонии за "Нымме Калью", где Промис забил 30 голов в 44 матчах чемпионата.



Дэвид поможет "Брайтону" справиться с потерей Данни Уэлбека, который в начале августа ушел в "Челси".