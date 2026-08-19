"Аль-Хиляль" сделал предложение по Уоткинсу

Саудовский "Аль-Хиляль" направил предложение о покупке нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо с пометкой "эксклюзив", "Аль-Хиляль" предложил за Уоткинса 45 миллионов евро (38.5 млн. фунтов), включая бонусы.



Сам Уоткинс заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию, но судьба 30-летнего игрока сборной Англии находится в руках "Виллы".



Ранее "Вилла" отклонила два запроса со стороны "Аль-Хиляля", но саудовский клуб на этом не остановился и сейчас выдвинул официальное предложение по Олли, у которого остается два года по контракту.



Уоткинс выступает за "Виллу" с 2020 года, стабильно забивая двузначное голов в Премьер-Лиге в каждом из своих сезонов за бирмингемский клуб.



Расставание с Уоткинсом помогло бы "Вилле" приобрести нападающего "Челси" Николаса Джексона, которого главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери знает по совместной работе в "Вильярреале" и который сейчас оценивается в 65 млн. фунтов.