"Челси" переименовал команды своей академии

"Челси" объявил о переименовании двух ведущих команд из своей академии, базирующейся в Кобхэме.

С сезона 2026/27 команды "Челси" U-21 и U-19 будут известны под названием "Cobham Next Gen", а руководить ими будет Харри Хадсон.



В "Челси" полагают, что новое название "лучше отражает возрастной состав ведущей команды академии и давние традиции "Челси" по подготовке следующего поколения игроков для взрослого футбола".



В прошлом сезоне "Челси" использовал в обеих командах, U-21 и U-19, примерно одну и ту же группу юниоров, потому что уже с 20 лет "синие" отправляют своих футболистов набираться опыта на профессиональном уровне.



В прошлом сезоне команда "Челси" U-21 заняла первое место в Премьер-Лиге-2 и в 1/4 финала плей-офф уступила "Тоттенхэму". Та команда преимущественно состояла из игроков уровня U-18, а некоторым и вовсе было только 16 лет.



Добавим, это не первый подобный случай в Премьер-Лиге. В преддверии сезона 2011/12 "Манчестер Сити" переименовал свою резервную команду в Elite Development Squad.