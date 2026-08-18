"Астон Вилла" договорилась по Ван-Биссаке

"Астон Вилла" все же достигла договоренности насчет перехода крайнего защитника "Вест Хэма" Аарона Ван-Биссаки.

Ранее днем стало известно, что "Вест Хэм" отклонил предложение "Виллы" по аренде Ван-Биссаке, потому что предпочитает продать Аарона.



Однако два клуба продолжили переговоры, и в итоге "Вест Хэм" согласился отпустить 25-летнего игрока сборной ДР Конго в "Виллу" на правах аренды с обязательством по выкупу.



BBC не располагает информацией, о какой сумме договорились два клуба, однако ранее сообщалось, что "Вест Хэм" оценивает Ван-Биссаку в 25 миллионов фунтов.



Ван-Биссака уже получил разрешение пройти медобследование в "Вилле", которая должна успеть оформить этот трансфер до матча первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" в ближайшее воскресенье.