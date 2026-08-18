"Манчестер Сити" продал Родри в "Барселону"

"Манчестер Сити" подтвердил продажу своего полузащитника Родри в испанскую "Барселону" за 65.4 млн. фунтов.

Пройдя медобследование, Родри подписал с "Барселоной" четырехлетний контракт и этим оформил свое возвращение в испанский футбол, который он покинул в 2019 году, когда был куплен "Сити" у "Атлетико" за 62.8 млн. фунтов.



В течение своих семи сезонов в "Сити" Родри забил 28 голов в 298 матчах, выиграв четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, два Суперкубка Англии, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



Еще одним значимым достижением Родри в "Сити" стал "Золотой мяч", который был вручен полузащитнику сборной Испании в 2024 году.



"Сити" до последнего надеялся сохранить Родри и был готов предложить тому новый контракт, однако 30-летний испанец, которого также хотел "Реал", предпочел вернуться на родину.



"Я покидаю клуб с чувством огромной гордости насчет наших достижений, а также с благодарностью за столь многие удивительные воспоминания".



"Наши достижения за эти годы — нечто очень особенное и незабываемое".



"Во-первых, я хочу поблагодарить каждого, с кем мне довелось поработать в "Сити", за все то, что они сделали для меня, помогая мне столь многими способами стать тем игроком, которым я являюсь".



"Также я хочу сказать отдельное спасибо всем моим невероятным партнерам по команде из прошлого и настоящего. Благодаря им каждый проведенный здесь день был наполнен радостью".



"Наконец, я хочу отдельно поблагодарить фанатов "Сити". Благодаря вам я почувствовал себя как дома в Манчестере с момента своего прихода, и вы всегда были на моей стороне".



"Спасибо вам, что поддерживали меня и команду в хорошие времена и плохие. Было удовольствием играть перед всеми вами. Мое сердце всегда будет голубым".



"Эти семь лет были невероятными. Я дорожу каждым моментом наших совместных достижений, и "Манчестер Сити" всегда будет в моем сердце", — сообщил Родри на прощание.



