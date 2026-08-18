"Вест Хэм" отклонил предложение "Виллы" по аренде Ван-Биссаки

"Вест Хэм" отклонил предложение "Астон Виллы" насчет аренды защитника Аарона Ван-Биссаки.

"Вест Хэм" открыт к расставанию с Ван-Биссакой этим летом, однако готов лишь продать Аарона, тогда как предложение "Виллы" предусматривало аренду без последующего выкупа.



Как сообщает The Athletic, "Вест Хэм" оценивает Ван-Биссаку в 25 миллионов фунтов, но "Вилла" не готова столько потратить на игрока, который рассматривается на роль конкурента для Мэтти Кэша.



"Вилла" обратила свой взор на Ван-Биссаку после того, как не смогла договориться насчет Эмерсона Рояла из "Фламенго".



Теперь "Вилле" нужно или искать другой вариант по укреплению правого фланга обороны, или сделать новое предложение по Ван-Биссаке, который сыграл 65 матчей за два своих сезона в "Вест Хэме".