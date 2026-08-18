Викарио арендован "Ювентусом"

Гульельмо Викарио Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио официально присоединился к итальянскому "Ювентусу" на правах аренды.

Рассчитанная на сезон 2026/27 аренда Викарио предусматривает опцию выкупа за 10 миллионов евро (8.5 млн. фунтов).

Ранее этим летом главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби прямо заявил, что его первым номером в новом сезоне будет Антонин Кински, а на роль запасного голкипера "шпоры" пригласили опытного Мартина Дубравку, поэтому Викарио пришлось искать новый клуб.

Викарио был не первым и даже не вторым выбором "Ювентуса", однако Алиссона не отпустил "Ливерпуль", а приобретение Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы" сорвалось, в результате чего клуб из Турина обратился к варианту со своим 29-летним соотечественником.

В течение двух своих сезонов в "Тоттенхэме" после перехода из "Эмполи" Викарио оформил 29 "клин-шитов" в 117 матчах, выиграв с лондонским клубом Лигу Европы в сезоне 2024/25.





Метки аренда, Викарио, Тоттенхэм, трансферы, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2026 19:00

Количество просмотров Просмотров: 382

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. lahmatyj 18.08.2026 19:05 # lahmatyj
    Старая бабка всю поебень собирает. Викарио по уровню плюсминус такой же, как и нынешний их вратарь.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: