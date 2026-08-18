Представители Кейна провели переговоры с "Аль-Хилялем"

Представители капитана сборной Англии Харри Кейна провели переговоры с саудовским "Аль-Хилялем".

Пока 33-летний Кейн выступал за сборную Англии на Чемпионате Мира, у него пошел заключительный год по контракту с "Баварией".



Кейн по-прежнему счастлив в Мюнхене и по-прежнему собирается обсудить новый контракт с "Баварией", но это не помешало представителям экс-нападающего "Тоттенхэма" переговорить с бывшим защитником "Борнмута" новоиспеченным спортивным директором "Аль-Хиляля" Саймоном Фрэнсисом.



По информации talkSPORT, "Аль-Хиляль" попросил лагерь Кейна держать в курсе долгосрочных планов Харри на будущее.



"Мы уже говорили, что хотим это обсудить после Чемпионата Мира и после моих каникул. Я не уверен, когда это точно случится, но переговоры начнутся на этой неделе или на следующей неделе".



"Как я уже говорил, мы расслаблены. Думаю, и они расслаблены насчет этой ситуации".



"Разумеется, сейчас настало время поговорить, потому что у меня остался один год. Это важно. Обе стороны расслаблены, и я вполне уверен, что на этой неделе или следующей пройдут кое-какие переговоры", — сообщил Кейн насчет диалога со своим клубом.



Добавим, Кейн забил 98 голов в 94 матчах за "Баварию" в течение трех своих сезонов. На ЧМ-2026 Харри отличился шесть раз, завоевав со своей сборной бронзовые медали.