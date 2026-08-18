Де Лигт и Шешко возобновили тренировки

Маттейс Де Лигт и Беньямин Шешко Защитник Маттейс Де Лигт и нападающий Беньямин Шешко из "Манчестер Юнайтед" возобновили тренировки в общей группе.

Напомним, из-за травмы спины Де Лигт не играет за "Юнайтед" с ноября 2025. Маттейс не провел ни минуты на футбольном поле при Майкле Кэррике.

Шешко в свою очередь восстанавливался после травмы голени, пропустив все предсезонные матчи "Юнайтед".

Однако сейчас оба игрока здоровы и уже присоединились к партнерам по "Юнайтед", которые готовятся к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Халла" в ближайшую субботу.

В то же время, как сообщает Sky Sports, полузащитник Мейсон Маунт все еще отсутствует, хотя Кэррик называл его вынужденную замену в предсезонном матче против ПСЖ "предосторожностью".





Метки Де Лигт, Манчестер Юнайтед, травмы, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2026 17:00

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  1. quavo 18.08.2026 17:09 # quavo
    Че там чмо на пидарейке про защей кукарекала? Все в строю получается

    (ответить)

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