Де Лигт и Шешко возобновили тренировки

Защитник Маттейс Де Лигт и нападающий Беньямин Шешко из "Манчестер Юнайтед" возобновили тренировки в общей группе.

Напомним, из-за травмы спины Де Лигт не играет за "Юнайтед" с ноября 2025. Маттейс не провел ни минуты на футбольном поле при Майкле Кэррике.



Шешко в свою очередь восстанавливался после травмы голени, пропустив все предсезонные матчи "Юнайтед".



Однако сейчас оба игрока здоровы и уже присоединились к партнерам по "Юнайтед", которые готовятся к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Халла" в ближайшую субботу.



В то же время, как сообщает Sky Sports, полузащитник Мейсон Маунт все еще отсутствует, хотя Кэррик называл его вынужденную замену в предсезонном матче против ПСЖ "предосторожностью".