"Арсенал" ожидает сохранить Дьекереша

"Арсенал" ожидает сохранить Виктора Дьекереша, несмотря на слухи об интересе к нападающему со стороны испанской "Барселоны".

На днях в испанской прессе появились слухи, что "Барселона" определила Дьекереша в качестве альтернативы Хулиану Альваресу, которого "Атлетико" наотрез отказывается отпускать к конкурентам по Ла Лиге.



Дьекереш, который забил 21 гол во всех соревнованиях в своем дебютном сезоне за "Арсенал", остался вне стартового состава "канониров" на матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье, лишь появившись на заключительные 15 минут.



Однако Football.London утверждает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассчитывает на Дьекереша, и пока "Барселона" даже не обращалась к чемпионам Премьер-Лиги насчет 26-летнего шведа.



Вместе с тем нельзя не отметить, что с переходом в "Арсенал" связывают нападающего "Галатасарая" Виктора Осимхена, который в теории мог бы стать заменой для Дьекереша.