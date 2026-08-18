"Арсенал" ожидает сохранить Дьекереша

Виктор Дьекереш "Арсенал" ожидает сохранить Виктора Дьекереша, несмотря на слухи об интересе к нападающему со стороны испанской "Барселоны".

На днях в испанской прессе появились слухи, что "Барселона" определила Дьекереша в качестве альтернативы Хулиану Альваресу, которого "Атлетико" наотрез отказывается отпускать к конкурентам по Ла Лиге.

Дьекереш, который забил 21 гол во всех соревнованиях в своем дебютном сезоне за "Арсенал", остался вне стартового состава "канониров" на матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье, лишь появившись на заключительные 15 минут.

Однако Football.London утверждает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассчитывает на Дьекереша, и пока "Барселона" даже не обращалась к чемпионам Премьер-Лиги насчет 26-летнего шведа.

Вместе с тем нельзя не отметить, что с переходом в "Арсенал" связывают нападающего "Галатасарая" Виктора Осимхена, который в теории мог бы стать заменой для Дьекереша.





Метки Арсенал, Барселона, Дьекереш

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2026 16:00

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  1. unreal84 18.08.2026 18:12 # unreal84
    Интересно, Зубименди в Реал, Дьекериш в Барсу. Видимо эти топы знают как реализовать потенциал этих пацанов в отличие От Артеты у которого они не показывают хоть какой то вменяемый уровень.

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  2. strelok 18.08.2026 17:47 # strelok
    28 лет ему

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  3. gameboy 18.08.2026 16:10 # gameboy
    Ну ясен хуй, легенда

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