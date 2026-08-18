Каррагер: "Кэррик не выиграет Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов с МЮ"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что Майкл Кэррик не сможет привести "Манчестер Юнайтед" к победе в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов.

С момента назначения Кэррика в январе "Юнайтед" набрал больше всех очков в Премьер-Лиге, одержав ряд ярких побед, в том числе против "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", что позволило "красным дьяволам" финишировать на третьем месте и вернуться в Лигу Чемпионов.



Однако Каррагеру кажется, что потенциал Кэррика ограничен, и "Юнайтед" придется пригласить другого тренера, чтобы замахнуться на самые престижные трофеи.



"Я не говорю, что они что-то делают неправильно. "Манчестер Юнайтед" перестал быть цирком в последние шесть месяцев, перестал постоянно быть в центре внимания. Это то, что обеспечивает Кэррик, но им нужно продолжить в том же духе следующие 12 месяцев".



"Но есть ли у него эта искра, необходимая для завоевания самого важного трофея? Также им все еще нужно снова стать клубом, стабильно выступающим в Лиге Чемпионов. Как и в случае с игроком, ты достигаешь определенного уровня, после чего тебе нужна эта искра".



"Лично я не думаю, что у Майкла Кэррика есть эта искра, чтобы выиграть Лигу Чемпионов или Премьер-Лигу. Я не верю, что Майкл Кэррик выиграет лигу или Лигу Чемпионов с "Манчестер Юнайтед", но он проделал действительно хорошую работу".



"Он может провести хороший сезон, поместив "Манчестер Юнайтед" в положение, чтобы затем пригласить способного выиграть Лигу Чемпионов тренера", — цитирует Каррагера Daily Mail.