"Вилла" продвигается в переговорах по Ван-Биссаке

Аарон Ван-Биссака "Астон Вилла" продвигается в переговорах о приобретении правого защитника "Вест Хэма" Аарона Ван-Биссаки.

В данный момент "Вилла" находится на пороге расставания с Костой Недельковичем, которого "Рейнджерс" возьмет в аренду с обязательством по выкупу за 4 миллиона фунтов.

Уход Недельковича освободит место для приглашения Ван-Биссаки, переговоры по которому уже находятся в продвинутой стадии, утверждает talkSPORT.

Ван-Биссака не попадал в заявку на оба первых матча "Вест Хэма" в новом сезоне, против "Ноттс Каунти" в Кубке Лиги и "Бернли" в Чемпионшипе, и это говорит о том, что Аарон готовится сменить клуб.

В "Вилле" Ван-Биссаке, который два года назад был куплен "Вест Хэмом" у "Манчестер Юнайтед" за 25 миллионов фунтов, придется конкурировать за игровые минуты с Мэтти Кэшем.





Метки Астон Вилла, Ван-Биссака, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2026 14:00

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