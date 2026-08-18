"Вилла" продвигается в переговорах по Ван-Биссаке

"Астон Вилла" продвигается в переговорах о приобретении правого защитника "Вест Хэма" Аарона Ван-Биссаки.

В данный момент "Вилла" находится на пороге расставания с Костой Недельковичем, которого "Рейнджерс" возьмет в аренду с обязательством по выкупу за 4 миллиона фунтов.



Уход Недельковича освободит место для приглашения Ван-Биссаки, переговоры по которому уже находятся в продвинутой стадии, утверждает talkSPORT.



Ван-Биссака не попадал в заявку на оба первых матча "Вест Хэма" в новом сезоне, против "Ноттс Каунти" в Кубке Лиги и "Бернли" в Чемпионшипе, и это говорит о том, что Аарон готовится сменить клуб.



В "Вилле" Ван-Биссаке, который два года назад был куплен "Вест Хэмом" у "Манчестер Юнайтед" за 25 миллионов фунтов, придется конкурировать за игровые минуты с Мэтти Кэшем.