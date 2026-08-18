"Реал" обдумывает покупку Субименди

Испанский "Реал" обдумывает приобретение полузащитника "Арсенала" Мартина Субименди.

Субименди только год назад прибыл в "Арсенал" из "Реал Сосьедад", но концовку своего дебютного английского сезона провел неудачно, став проигрывать конкуренцию даже 19-летнему Льюис-Скелли.



Судя по всему, Льюис-Скелли, номинальный левый защитник, остается в "Арсенале" и будет сражаться за место в полузащите "канониров", а еще одной плохой новостью для Субименди является приход из "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.



Как сообщает talkSPORT, этой ситуацией может воспользоваться "Реал", чей главный тренер Жозе Моуриньо все еще хочет обзавестись новым полузащитником в остатке лета.



"Реал" видит в Субименди альтернативу полузащитнику "Манчестер Сити" Родри, которого из под носа у Королевского клуба уводит "Барселона".