"Ньюкасл" приобрел Амара Дедича

Амар Дедич "Ньюкасл" подтвердил приобретение правого защитника лиссабонской "Бенфики" Амара Дедича за 30 миллионов фунтов.

Дедич заключил с "Ньюкаслом" контракт до 2031 года и будет выступать за "сорок" под 37-м номером.

На "Сент-Джеймс Парк" Дедич воссоединился с главным тренером Маттиасом Яйссле, которого 24-летний босниец знает по совместной работе в австрийских "Лиферинге" и "Ред Булл".

Дедич провел в "Бенфике" всего один сезон, в течение которого сыграл 43 матча во всех соревнованиях, в том числе против "Ньюкасла" в Лиге Чемпионов в октябре.

Покупка Дедича, ставшего шестым новичком "Ньюкасла" этим летом, поможет "сорокам" справиться с травмой Тино Ливраменто и уходом Кирана Триппьера.





Метки Бенфика, Дедич, Ньюкасл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2026 12:00

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  1. blueswin 18.08.2026 12:47 # blueswin
    Бенфика решила всю линию защиты продать этим летом

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