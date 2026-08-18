"Ньюкасл" приобрел Амара Дедича

"Ньюкасл" подтвердил приобретение правого защитника лиссабонской "Бенфики" Амара Дедича за 30 миллионов фунтов.

Дедич заключил с "Ньюкаслом" контракт до 2031 года и будет выступать за "сорок" под 37-м номером.



На "Сент-Джеймс Парк" Дедич воссоединился с главным тренером Маттиасом Яйссле, которого 24-летний босниец знает по совместной работе в австрийских "Лиферинге" и "Ред Булл".



Дедич провел в "Бенфике" всего один сезон, в течение которого сыграл 43 матча во всех соревнованиях, в том числе против "Ньюкасла" в Лиге Чемпионов в октябре.



Покупка Дедича, ставшего шестым новичком "Ньюкасла" этим летом, поможет "сорокам" справиться с травмой Тино Ливраменто и уходом Кирана Триппьера.