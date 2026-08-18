"Арсенал" надеется совершить еще два приобретения в остатке летнего трансферного окна.

Этим летом "Арсенал" совершил только два серьезных приобретения в первую команду, подписав полузащитника Бруно Гимараэса и вингера Христоса Цолиса. Но эти двое лишь заменили покинувших клуб Кристиана Нергора и Леандро Троссарда.



По информации The Athletic, в оставшиеся две недели трансферного окна главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется пригласить защитника и атакующего игрока.



Оборонительной целью номер один для "Арсенала" остается Эзри Конса, и "канониры" сохраняют надежду, что "Астон Вилла" снизит установленную за 28-летнего англичанина ценю в 60 миллионов фунтов.



Параллельно "Арсенал" изучает альтернативы Конса, присматриваясь к Джареллу Куансе из "Байера" и Марку Пубилю из "Атлетико".



Что касается атаки, то в данный момент "канониры" тоже вынуждены рассматривать альтернативные варианты, потому что ни Кенан Йылдыз из "Ювентуса", ни Хулиан Альварес из "Атлетико" недоступны для трансфера.