"Арсенал" надеется совершить еще два приобретения

Микель Артета "Арсенал" надеется совершить еще два приобретения в остатке летнего трансферного окна.

Этим летом "Арсенал" совершил только два серьезных приобретения в первую команду, подписав полузащитника Бруно Гимараэса и вингера Христоса Цолиса. Но эти двое лишь заменили покинувших клуб Кристиана Нергора и Леандро Троссарда.

По информации The Athletic, в оставшиеся две недели трансферного окна главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется пригласить защитника и атакующего игрока.

Оборонительной целью номер один для "Арсенала" остается Эзри Конса, и "канониры" сохраняют надежду, что "Астон Вилла" снизит установленную за 28-летнего англичанина ценю в 60 миллионов фунтов.

Параллельно "Арсенал" изучает альтернативы Конса, присматриваясь к Джареллу Куансе из "Байера" и Марку Пубилю из "Атлетико".

Что касается атаки, то в данный момент "канониры" тоже вынуждены рассматривать альтернативные варианты, потому что ни Кенан Йылдыз из "Ювентуса", ни Хулиан Альварес из "Атлетико" недоступны для трансфера.





Метки Арсенал, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2026 11:00

Количество просмотров Просмотров: 463


Поиск: