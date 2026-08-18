Гвардиола будет "сложно" возглавить другую команду после "Сити"

Хосеп Гвардиола Бывший тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему будет "сложно" возглавить другую футбольную команду.

Гвардиола покинул "Сити" в конце прошлого сезона, отработав в клубе с "Этихад" 10 лет. Это был изнурительный период для Хосепа, который теперь хочет наверстать упущенное за пределами футбольного поля и не горит желанием снова тренировать.

"Честно говоря, даже я сам не знаю, чем собираюсь заниматься. Но, уверен, я не буду... Будет сложно вернуться. Таково мое ощущение сегодня. Будет сложно вернуться".

"Мне нужно освежить в памяти многие вещи, которые случились в моей личной жизни. А что касается профессии, то мне нужно немного побыть наедине с собой, занимаясь различными вещами. Особенно когда ты сидишь и смотришь, как проходит время. Или пролетает перед тобой".

"В Каталонии есть такое слово "badar". Это значит расслабиться и сидеть, откинувшись на спинку кресла. Это то, что я буду делать. Это одна из главных целей, что я хочу".

"Жизнь — это не только футбол, не так ли? Это также спать до 10 утра. Ходить в кафе или взять два дня выходных. Прогулки. Да что угодно. У меня не было времени читать, смотреть сериалы, путешествовать", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.





Метки Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2026 10:00

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  1. sausage 18.08.2026 10:13 # sausage
    Естественно ни в каком другом клубе у него не будет таких возможностей, когда выполняют любую твою хотелку по игрокам и даже больше, чтобы ещё было из кого выбирать, если вдруг один не понравится. Даже у Реала не такая трансферная политика.

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  2. gidro-met 18.08.2026 10:07 # gidro-met
    Пусть хоть раз возглавит клуб по типу Милана или Марселя , Боруссии.

    Прийти в Барсу и Баварию - это и каждый из нас сможет

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  3. closer 18.08.2026 10:07 # closer
    бедняга, только из шахты, после 18 лет, как в неё спустился

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