Эмилиано Мартинес не интересен "Челси"
"Челси" не заинтересован в приобретении голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса.
На днях стало известно, что переход Мартинеса в "Ювентус" сорвался. Одновременно с этим "Астон Вилла" согласовала приобретение голкипера "Пармы" Дзиона Судзуки за 30 миллионов фунтов и от сделки отказываться не собирается.
Предполагается, что Судзки приглашается на роль первого номера, поэтому Мартинесу с высокой вероятностью придется искать новый клуб в остатке летнего трансферного окна.
Однако Evening Standard утверждает, что "Челси" не планирует пользоваться возможностью заполучить одного из лучших голкиперов Премьер-Лиги и всего мира.
Несмотря на то, что этим летом "Челси" подписал возрастных Джордана Хендерсона и Данни Уэлбека, "Челси" не видит необходимости приглашать еще и 33-летнего Мартинеса, потому что на "Стэмфорд Бридж" довольны своим выбором вратарей.
Ожидается, что Роберт Санчес останется первым номером "Челси", а роль его дублера в новом сезоне будет исполнять вернувшийся из аренды в "Страсбуре" Майк Пендерс.
18.08.2026 09:00
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