"Юнайтед" уже обсуждает новый контракт с Бруну Фернандешем

"Манчестер Юнайтед" уже ведет переговоры со своим капитаном Бруну Фернандешем о новом контракте.

Накануне издание The Telegraph опубликовало материал о том, что "Галатасарай" манит Фернандеша удвоенной зарплатой и готов заплатить "Юнайтед" 43 миллиона фунтов в качестве компенсации.



Однако пока никто не обращался к "Юнайтед" насчет Фернандеша, и "красные дьяволы" совершенно не помышляют о расставании с 31-летним полузащитником.



Более того, ка утверждает The Athletic, сам Фернандеш хочет остаться в "Юнайтед" и уже обсуждает со своим клубом новый контракт.



Свой действующий контракт, который рассчитан до следующего лета и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, игрок сборной Португалии заключил с "Юнайтед" в августе 2024.