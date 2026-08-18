"Сити" ожидает подписать Буадди на этой неделе

Аюб Буадди "Манчестер Сити" ожидает оформить приобретение полузащитника французского "Лилля" Аюба Буадди уже на этой неделе.

Как стало известно ESPN от своих источников, "Сити" уже согласовал с Буадди условия личного контракта на пять лет.

Теперь "Сити" остается договориться с "Лиллем" о компенсации за 18-летнего игрока сборной Марокко. Два клуба уже обсуждают структуру платежей, поэтому окончательный компромисс может быть достигнут со дня на день.

"Лилль" рассчитывает выручить за Буадди близкую к 100 миллионам евро сумму (87.5 млн. фунтов), однако 76.5 млн. евро (65.4 млн. фунтов) "Сити" сможет отбить за счет продажи Родри в "Барселону".

Этим летом Буадди также интересовались "Арсенал", ПСЖ, "Бавария" и "Реал", однако Аюб решил, что "Сити" подходит ему больше всего.





Метки Буадди, Лилль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2026 07:00

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