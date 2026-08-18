"Сити" ожидает подписать Буадди на этой неделе

"Манчестер Сити" ожидает оформить приобретение полузащитника французского "Лилля" Аюба Буадди уже на этой неделе.

Как стало известно ESPN от своих источников, "Сити" уже согласовал с Буадди условия личного контракта на пять лет.



Теперь "Сити" остается договориться с "Лиллем" о компенсации за 18-летнего игрока сборной Марокко. Два клуба уже обсуждают структуру платежей, поэтому окончательный компромисс может быть достигнут со дня на день.



"Лилль" рассчитывает выручить за Буадди близкую к 100 миллионам евро сумму (87.5 млн. фунтов), однако 76.5 млн. евро (65.4 млн. фунтов) "Сити" сможет отбить за счет продажи Родри в "Барселону".



Этим летом Буадди также интересовались "Арсенал", ПСЖ, "Бавария" и "Реал", однако Аюб решил, что "Сити" подходит ему больше всего.