Светская хроника за вторник

"Ливерпуль" готов потратить 155 миллионов фунтов на двух игроков ПСЖ. Николас Джексон стал целью для "Атлетико". "Барселона" поддерживает диалог с Маркусом Рэшфордом. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Ливерпуль" может предложить 155 миллионов фунтов за вингеров ПСЖ Брадли Барколя и Ибраима Мбайе. (TEAMtalk)



"Ливерпуль" заинтересован в защитнике "Реала" Рауле Асенсио. (Defensa Central)



Теперь "Манчестер Сити" придется выложить более 120 млн. фунтов, чтобы приобрести полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса. (The Telegraph)



"Сити" значительно продвинулся в переговорах о покупке полузащитника Аюба Буадди, которого "Лилль" оценивает в 85.6 млн. фунтов. (BBC)



Главный тренер "Сити" Энцо Мареска хочет приобрести полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса на место Тиджани Рейндерса, который направляется в "Аль-Кадисию". (ESPN)



"Атлетико" заинтересовался нападающим "Челси" Николасом Джексоном. (The Sun)



"Ковентри" — серьезный претендент на аренду вингера "Челси" Михаила Мудрика. (TEAMtalk)



На этой неделе защитник "Челси" Бенуа Бадиашиле пройдет медобследование в "Наполи". (Fabrizio Romano)



"Наполи" договаривается насчет вингера "Арсенала" Габриэля Мартинелли. (Football Transfers)



"Манчестер Юнайтед" была предложена возможность приобрести полузащитника "Барселоны" Марка Касадо. (Sport)



"Барселона" поддерживает контакт с нападающим "Юнайтед" Маркусом Рэшфордом, и возвращение игрока сборной Англии на "Ноу Камп" еще возможно. (TEAMtalk)



Крайний защитник "Астон Виллы" Коста Неделькович близок к переходу в "Рейнджерс" на правах аренды с обязательством по выкупу за 4 млн. фунтов. (The Athletic)



"Ньюкасл" сделал запрос насчет полузащитника "РБ Лейпциг" Николаса Зайвальда. (Sky Sport Germany)



"Ньюкасл" близок к приобретению бывшего нападающего "Челси" Кристофера Нкунку у "Милана" за 25 млн. фунтов. (Football Italia)



"Брайтон" отклонил предложение "Рейнджерс" в 7.5 млн. фунтов по вингеру Амарио Козье-Дюберри. (BBC)



"Лидс" разрешил своему нападающему Йоэлу Пиру отправиться в "Вест Хэм" на медобследование. (Sky Sports)



"Вест Хэм" и "Сан-Паулу" находятся среди претендентов на 39-летнего нападающего Джейми Варди. (talkSPORT)



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"Шеффилд Юнайтед" грозит снятие 12 очков в Чемпионшипа из-за финансовых нарушений. (Sky Sports)



Хвича Кварацхелия из ПСЖ является фаворитом на завоевание "Золотого мяча", опережая Харри Кейна и Килиана Мбаппе. (talkSPORT)



Дэвид Хорсман, прежде поработавший в академиях "Бристоль Сити" и "Уотфорда", а также возглавлявший "Форест Грин", был назначен тренером команды "Арсенала" U-21, сменив в этой роли ушедшего на должность ассистента "Стоука" Макса Портера. (Sky Sports)



Новый документальный фильм от Amazon Prime про заключительные два года Хосепа Гвардиолы в "Сити" проливает свет на ссору испанского тренера с бывшим капитаном "горожан" Кайлом Уолкером. (BBC)



Журналист Фабрицио Романо удалил свой твит о том, что "Юнайтед" выделил Маркусу Рэшфорду 14-й номер, после того, как нападающий сыграл в предсезонном матче против "Милана" под 9-м номером. (X)



Полузащитник "Челси" Коул Палмер признался, что получил пищевое отравление из-за лосося, когда последний раз пытался приготовить себе еду. (The Sun)