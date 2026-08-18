Родри: "Играть за "Барселону" — это мечта"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри признался, что играть за испанскую "Барселону" — это его мечта.

В минувшее воскресенье стало известно, что "Сити" согласился отпустить Родри в "Барселону" за 76.5 млн. евро (65.4 млн. фунтов), включая бонусы.



Уже в понедельник Родри прилетел в Барселону, чтобы на следующий день пройти медобследование. В коротком общении с журналистами в аэропорту 30-летний игрок сборной Испании поделился своими ощущениями.



"Я очень рад прибыть сюда. Последние дни были напряженными, но я рад, что все было улажено. Конечно, играть за "Барселону" — это мечта".



"Мне не терпится оказаться со своими партнерами по команде, многих из которых я уже знаю по сборной. Настало время трудиться и стараться изо всех сил", — цитирует Родри BBC.