Родри: "Играть за "Барселону" — это мечта"

Родри Полузащитник "Манчестер Сити" Родри признался, что играть за испанскую "Барселону" — это его мечта.

В минувшее воскресенье стало известно, что "Сити" согласился отпустить Родри в "Барселону" за 76.5 млн. евро (65.4 млн. фунтов), включая бонусы.

Уже в понедельник Родри прилетел в Барселону, чтобы на следующий день пройти медобследование. В коротком общении с журналистами в аэропорту 30-летний игрок сборной Испании поделился своими ощущениями.

"Я очень рад прибыть сюда. Последние дни были напряженными, но я рад, что все было улажено. Конечно, играть за "Барселону" — это мечта".

"Мне не терпится оказаться со своими партнерами по команде, многих из которых я уже знаю по сборной. Настало время трудиться и стараться изо всех сил", — цитирует Родри BBC.





Метки Барселону, Манчестер Сити, Родри

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2026 00:05

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  1. makurt-pla4et 18.08.2026 01:43 # makurt-pla4et
    мечта матрасника обойдётся путалонне лямов в 200, норм))

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  2. ilovemanutd 18.08.2026 00:44 # ilovemanutd
    Слова истинного мадридца

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