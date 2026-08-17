Бели и Уолтер обсуждают продажу своих долей в "Челси"

Президент "Челси" Тодд Бели и Марк Уолтер ведут переговоры о продаже своих долей инвестиционной компании Clearlake Capital, которая является крупнейшим акционером клуба.

В 2022 году Бели, Уолтер, Clearlake, а также 90-летний миллиардер из Швейцарии Хансйорг Висс через совместную компанию BlueCo приобрели "Челси" у Романа Абрамовича за 2.5 млрд. фунтов, дополнительно взяв на себя обязательство инвестировать в клуб 1.5 млрд. фунтов.



И хотя Бели стал президентом "Челси", также коротко поработав спортивным директором, крупнейшим акционером клуба с долей свыше 60 процентов является Clearlake, контролируемая Бехдадом Эгбали и Хосе Фелисиано.



Прежде пресса уже неоднократно сообщала о разногласиях между совладельцами "Челси", прежде всего между Бели и Эгбали. У них существуют разные взгляды по ряду вопросов, включая, например, новый стадион клуба.



Решением возникшей ситуации может стать выход из проекта Бели и Уолтера, каждый из которых владеет около 13 процентами акций. По информации The Financial Times, оба уже обсуждают продажу своих долей Clearlake.



В данный момент неясно, собирается ли Висс к ним присоединиться, но переговоры ведутся, исходя из общей оценки "Челси" более чем в 5 млрд. фунтов.



Эта сделка сняла бы перед Clearlake практически все ограничения и позволила бы развивать "Челси" в соответствии со своим видением.



Бели в любом случае покинет пост президента "Челси" в конце сезона 2026/27. Такова была внутренняя договоренность BlueCo при покупке клуба.



Добавим, этим летом уже наметился перелом в трансферной стратегии "Челси". Если прежде "синие" были ориентированы исключительно на приглашение талантливой молодежи, то на сей раз клуб разбавил свой состав опытнейшими Джорданом Хендерсоном и Данни Уэлбеком.