"Юнайтед" отклонит любое предложение по Фернандешу

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" исключает продажу своего капитана Бруну Фернандеша в остатке летнего трансферного окна.

В понедельник появилась информация о готовности "Галатасарая" предложить 43 миллиона фунтов за Фернандеша и удвоить текущую зарплату Бруну.

По информации BBC, в услугах Фернандеша также заинтересованы "Ювентус" и "Милан", но близкий к "Юнайтед" источник утверждает, что все эти клубы теряют время даром.

"Юнайтед" готов отклонить любое предложение по Фернандешу, но пока никто даже не попытался приобрести 31-летнего полузащитника сборной Португалии.

Сам Фернандеш также предпочитает остаться в "Юнайтед", и стороны открыты к продлению истекающего через год контракта.

Фернандеш выдающимся образом провел прошлый сезон, отдав рекордную 21 результативную передачу за сезон Премьер-Лиги. Бруну является фаворитом на вручаемую на следующей неделе награду Игроку Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).





Метки Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2026 22:00

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  1. vaildberis 17.08.2026 22:52 # vaildberis
    да дайте уже жирнющий контракт и отпустите летом бесплатно. и не забудьте зимой взять хау

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  2. giannirodari33 17.08.2026 22:06 # giannirodari33
    magnifico

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