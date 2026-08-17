"Юнайтед" отклонит любое предложение по Фернандешу

"Манчестер Юнайтед" исключает продажу своего капитана Бруну Фернандеша в остатке летнего трансферного окна.

В понедельник появилась информация о готовности "Галатасарая" предложить 43 миллиона фунтов за Фернандеша и удвоить текущую зарплату Бруну.



По информации BBC, в услугах Фернандеша также заинтересованы "Ювентус" и "Милан", но близкий к "Юнайтед" источник утверждает, что все эти клубы теряют время даром.



"Юнайтед" готов отклонить любое предложение по Фернандешу, но пока никто даже не попытался приобрести 31-летнего полузащитника сборной Португалии.



Сам Фернандеш также предпочитает остаться в "Юнайтед", и стороны открыты к продлению истекающего через год контракта.



Фернандеш выдающимся образом провел прошлый сезон, отдав рекордную 21 результативную передачу за сезон Премьер-Лиги. Бруну является фаворитом на вручаемую на следующей неделе награду Игроку Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).