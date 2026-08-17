Мареска: "Грилиш будет играть, если будет заслуживать"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что вингер Джек Грилиш сможет получать игровые минуты в его команде, "если будет этого заслуживать".

Грилиш появился на замену в перерыве матча за Суперкубок Англии против "Арсенала" в минувшее воскресенье, не сумев предотвратить поражение "Сити" со счетом 3:0.



Грилиш, которого в прошлом сезоне брал в аренду "Эвертон", сыграл за "Сити" впервые за более чем год, и перспективы Джека в клубе с "Этихад" выглядят крайне сомнительно.



Мареска не берется предсказать будущее Грилиша, но допускает, что 30-летний англичанин останется и будет выступать за "Сити".



"Джек вышел на замену, когда мы уже уступали 2:0, поэтому игра уже стала сложной. Но в целом Джек, думаю, был хорош. Находящиеся здесь игроки упорно трудятся каждый день, и если они заслуживают этого, они будут получать минуты".



"В данный момент трансферное окно открыто, и мы посмотрим, что случится", — цитирует Мареску ESPN.