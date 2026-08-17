"Ковентри" купил Авоньи у "Форест"
Новичок Премьер-Лиги "Ковентри" объявил о приобретении нападающего "Ноттингем Форест" Тайво Авоньи.
Летом 2022 "Форест" приобрел Авоньи у "Униона" за рекордные на тот момент для своего клуба 20 миллионов евро (17.2 млн. фунтов).
За четыре сезона на "Сити Граунд" 29-летний игрок сборной Нигерии забил 21 гол в 90 матчах Премьер-Лиги.
Авоньи дважды выбывал с тяжелой травмой, по возвращении обнаружив, что находится за спиной у Игоря Жезуса и Криса Вуда. В результате в прошлом сезоне Тайво сыграл лишь 18 матчей во всех соревнованиях.
Теперь Авоньи отправился в "Ковентри", принеся "Форест" 9 млн. фунтов.
17.08.2026 20:00
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