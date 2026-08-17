"Ковентри" купил Авоньи у "Форест"

Новичок Премьер-Лиги "Ковентри" объявил о приобретении нападающего "Ноттингем Форест" Тайво Авоньи.

Летом 2022 "Форест" приобрел Авоньи у "Униона" за рекордные на тот момент для своего клуба 20 миллионов евро (17.2 млн. фунтов).



За четыре сезона на "Сити Граунд" 29-летний игрок сборной Нигерии забил 21 гол в 90 матчах Премьер-Лиги.



Авоньи дважды выбывал с тяжелой травмой, по возвращении обнаружив, что находится за спиной у Игоря Жезуса и Криса Вуда. В результате в прошлом сезоне Тайво сыграл лишь 18 матчей во всех соревнованиях.



Теперь Авоньи отправился в "Ковентри", принеся "Форест" 9 млн. фунтов.