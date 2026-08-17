"Галатасарай" готов удвоить зарплату Бруну Фернандеша

Турецкий "Галатасарай" надеется переманить Бруну Фернандеша и готов удвоить текущую зарплату капитана "Манчестер Юнайтед".

В приобретении Фернандеша лично заинтересован президент "Галатасарая" Дурсун Озбек, и уже на этой неделе клуб из Стамбула может предложить "Юнайтед" за Бруну 50 миллионов евро (42.8 млн. фунтов), включая бонусы.



Самому Фернандешу, как утверждает The Telegraph, "Галатасарай" готов предложить на рассмотрение четырехлетний контракт с зарплатой в 21 млн. евро (18.3 млн. фунтов) в год. Дополнительно Бруну будет обещан бонус за переход в 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов).



Налогообложение в Турции таково, что фактически 31-летний полузащитник сборной Португалии увеличит свою зарплату вдвое, если согласится на переход в "Галатасарай".



Фернандеш уже вступил в заключительный год по своему действующему контракту с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю "чистыми", но "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев.



Лишь в прошлом месяце в контракте Фернандеша истек срок действия пункта о выкупе за 65 млн. евро (55.6 млн. фунтов), а ранее сам Бруну отклонил ряд роскошных предложений из Саудовской Аравии.