"Ипсвич" потратил 43 млн. фунтов на Уаттара и Энсисо

Хулио Энсисо Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" объявил о приобретении крайнего защитника Абдула Уаттара и плеймейкера Хулио Энсисо из французского "Страсбура".

Оба игрока заключили с "Ипсвичем" контракты на пять лет, воссоединившись на "Портман Роуд" с главным тренером Гари О'Нилом, который руководил "Страсбуром" во второй половине прошлого сезона.

Для Энсисо это возвращение в клуб, который он представлял во второй половине сезона 2024/25 на правах аренды из "Брайтона".

20-летний ивуариец Уаттара является большим универсалом и способен сыграть не только на обоих краях обороны, но и в полузащите.

22-летний парагваец Энсисо забил 12 голов и отдал девять результативных передач за "Страсбур" в прошлом сезоне.

Добавим, трансфер Уаттара оценивается в 17 миллионов фунтов, Энсисо — в 26 млн. фунтов.

Абдул Уаттара





Метки Ипсвич, Страсубр, трансферы, Уаттара, Энсисо

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2026 18:00

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  1. dembo 17.08.2026 18:06 # dembo
    Нада мини версия бизнескара


    Страсбур уже за пару лет под зонтиком Челси научился продавать лучше Арсенала

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