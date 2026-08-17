"Ипсвич" потратил 43 млн. фунтов на Уаттара и Энсисо
Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" объявил о приобретении крайнего защитника Абдула Уаттара и плеймейкера Хулио Энсисо из французского "Страсбура".
Оба игрока заключили с "Ипсвичем" контракты на пять лет, воссоединившись на "Портман Роуд" с главным тренером Гари О'Нилом, который руководил "Страсбуром" во второй половине прошлого сезона.
Для Энсисо это возвращение в клуб, который он представлял во второй половине сезона 2024/25 на правах аренды из "Брайтона".
20-летний ивуариец Уаттара является большим универсалом и способен сыграть не только на обоих краях обороны, но и в полузащите.
22-летний парагваец Энсисо забил 12 голов и отдал девять результативных передач за "Страсбур" в прошлом сезоне.
Добавим, трансфер Уаттара оценивается в 17 миллионов фунтов, Энсисо — в 26 млн. фунтов.
17.08.2026 18:00
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