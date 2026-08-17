Уоткинс стал целью для "Аль-Хиляля"
Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс стал трансферной целью саудовского "Аль-Хиляля".
Этим летом "Вилла" уже лишилась Юри Тилеманса и Моргана Роджерса, а Эмилиано Мартинес и Эзри Конса все еще могут покинуть клуб.
Также над "Виллой" нависла угроза потерять Уоткинса, который, как утверждает Sky Sport Switzerland, уже согласовал условия личного контракта с "Аль-Хиляляем".
"Аль-Хиляль" рассматривает 30-летнего игрока сборной Англии в качестве своей приоритетной цели на замену Кариму Бензема, который лишь в январе прибыл из "Аль-Иттихад", но больше не входит в планы главного тренера Симоне Индзаги.
Сообщается, что "Аль-Хиляль" будет готов сделать предложение "Виллы", как только окончательно избавится от 38-летнего Бензема.
17.08.2026 17:00
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Последние комментарии:
АВ используй шанс , распродайся на пике , заработай кучу лаврухи на дальнейшее развитие . Пока тренер позволяет такое проворачивать . Это идеально , новых добротных игроков попутно набирая за 15-25 и потом так же за 50-100 лямов продавая на пике. А пахарь МакГинн вытащит любую шарманку в еврокубки
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