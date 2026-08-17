Уоткинс стал целью для "Аль-Хиляля"

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс стал трансферной целью саудовского "Аль-Хиляля".

Этим летом "Вилла" уже лишилась Юри Тилеманса и Моргана Роджерса, а Эмилиано Мартинес и Эзри Конса все еще могут покинуть клуб.



Также над "Виллой" нависла угроза потерять Уоткинса, который, как утверждает Sky Sport Switzerland, уже согласовал условия личного контракта с "Аль-Хиляляем".



"Аль-Хиляль" рассматривает 30-летнего игрока сборной Англии в качестве своей приоритетной цели на замену Кариму Бензема, который лишь в январе прибыл из "Аль-Иттихад", но больше не входит в планы главного тренера Симоне Индзаги.



Сообщается, что "Аль-Хиляль" будет готов сделать предложение "Виллы", как только окончательно избавится от 38-летнего Бензема.