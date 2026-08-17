"Сити" сохраняет интерес к Энцо Фернандесу

"Манчестер Сити" сохраняет интерес к полузащитнику "Челси" Энцо Фернандесу, хотя и просрочил установленный "синими" дедлайн.

Напомним, "Челси" дал "Сити" время до вечера прошлой пятницы, чтобы выдвинуть предложение по Фернандесу в размере 120 миллионов фунтов, в которые был оценен Энцо.



"Сити" не позволил общаться с собой языком ультиматумов и никаких предложений выдвигать по Фернандесу не стал, как и подтвердил заранее главный тренер "горожан" Энцо Мареска.



Однако Sky Sports может подтвердить, что "Сити" сохраняет интерес к Фернандесу и все еще может попытаться купить 25-летнего аргентинца до закрытия трансферного окна 1 сентября.



В данный момент "Сити" прощается с Родри и Тиджани Рейндерсом, поэтому "горожане" остро нуждаются в укреплении полузащиты, и одного Аюба Буадди из "Лилля" может быть недостаточно.