"Челси" оценивает Педру Нету в 100 миллионов фунтов

"Челси" готов продать своего вингера Педру Нету этим летом только за близкую к 100 миллионам фунтов сумму.

На прошлой неделе появились слухи о намерении "Аль-Хиляля" приобрести Нету, интерес к которому также приписывают "Арсеналу" и "Манчестер Сити".



И хотя "Челси" не рассматривает Нету неприкасаемым, "синие" установили очень высокую цену за 26-летнего игрока сборной Португалии — почти 100 млн. фунтов, как сообщает Sky Sports.



Два года назад "Челси" приобрел Нету у "Вулверхэмптона" за 54 млн. фунтов, поэтому "синие" — с учетом реалий трансферного рынка — отпустят Педру только с ощутимой прибылью для себя.



Добавим, Нету вышел в стартовом составе "Челси" на предсезонный матч против "Реал Сосьедад" в минувшую субботу, тогда как другие игроки "синих", которых связывают с уходом из клуба, участия в победе со счетом 3:1 не принимали.