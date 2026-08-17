"Челси" оценивает Педру Нету в 100 миллионов фунтов

Педру Нету "Челси" готов продать своего вингера Педру Нету этим летом только за близкую к 100 миллионам фунтов сумму.

На прошлой неделе появились слухи о намерении "Аль-Хиляля" приобрести Нету, интерес к которому также приписывают "Арсеналу" и "Манчестер Сити".

И хотя "Челси" не рассматривает Нету неприкасаемым, "синие" установили очень высокую цену за 26-летнего игрока сборной Португалии — почти 100 млн. фунтов, как сообщает Sky Sports.

Два года назад "Челси" приобрел Нету у "Вулверхэмптона" за 54 млн. фунтов, поэтому "синие" — с учетом реалий трансферного рынка — отпустят Педру только с ощутимой прибылью для себя.

Добавим, Нету вышел в стартовом составе "Челси" на предсезонный матч против "Реал Сосьедад" в минувшую субботу, тогда как другие игроки "синих", которых связывают с уходом из клуба, участия в победе со счетом 3:1 не принимали.





Метки Нету, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2026 15:00

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  1. gucman 17.08.2026 18:32 # gucman
    На самом деле - он крутой игрок. Просто, скорее всего, Алонсо он не очень то и нужен. Тогда для Чморески и Ко вполне адекватный ценник

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  2. ganinilyha 17.08.2026 18:10 # ganinilyha
    Его красная цена 50, надеюсь найдут лохов

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  3. ar7em 17.08.2026 17:06 # ar7em
    лучше б клуб продали

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  4. largo-winch 17.08.2026 16:02 # largo-winch
    элитная проститутка

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  5. gidro-met 17.08.2026 15:15 # gidro-met
    Челси - это элитные , породистые .

    Челси - это дорого .

    Если за нокнеймоа околотоповых платят по 100 -130 из середняков .

    То тут 100ка минимум . Чел из основы , ещё и сборной Португалии

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